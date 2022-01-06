Вихрь «Юмит» принесет в Петербург морозы в четверг

Вихрь &#171;Юмит&#187; принесет в Петербург морозы в четверг
В Петербурге на смену оттепели идут морозы. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В четверг, 6 января, небо над Петербургом закроют плотные облака, ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня погоду продолжит формировать обширный циклонический вихрь «Юмит», однако на этот раз он будет разворачиваться к региону своей холодной тыловой частью.

«Санкт-Петербург: на смену оттепели идут морозы», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит 0…-2 градуса, в Ленобласти ожидается от -4 до+1 градуса, с постепенным понижением к вечеру до -6…-8 и -5…-10 соответственно. Ветер северный, северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В минувшую среду максимальная температура воздуха в Северной столице поднялась до +1,9°, это пока самая высокая температура января», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника не доехала до Выборгского и Приморского районов утром 6 января.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вихрь «Юмит» принесет в Петербург морозы в четверг
Жилой дом час полыхал в Кингисеппском районе
Россиянам пообещали сохранить вакцинацию от коронавируса бесплатной
Врачи назвали продукт, уничтожающий раковые клетки
Уборочная техника не доехала до Выборгского и Приморского районов утром 6 января
Пострадавшим в ДТП с каршерингом на Савушкина потребовалась помощь медиков
В США отказались «по пунктам» отвечать на предложения России
На сайте Кремля появилось заявление об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан