Вихрь «Юмит» принесет в Петербург морозы в четверг

В четверг, 6 января, небо над Петербургом закроют плотные облака, ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня погоду продолжит формировать обширный циклонический вихрь «Юмит», однако на этот раз он будет разворачиваться к региону своей холодной тыловой частью.

«Санкт-Петербург: на смену оттепели идут морозы», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит 0…-2 градуса, в Ленобласти ожидается от -4 до+1 градуса, с постепенным понижением к вечеру до -6…-8 и -5…-10 соответственно. Ветер северный, северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В минувшую среду максимальная температура воздуха в Северной столице поднялась до +1,9°, это пока самая высокая температура января», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника не доехала до Выборгского и Приморского районов утром 6 января.