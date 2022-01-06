Петербург свободен от пробок утром 6 января

На дорогах Северной столицы утром в четверг, 6 января, наблюдаются пробки в один балла. Горожане отсыпаются во время новогодних праздников.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в городе останется неизменной как минимум до 11 часов — к этому моменту пробки вырастут до двух баллов.

Сейчас небольшие заторы собрались в районе Московского вокзала, на Суоровском проспекте, Садовой улице, Измайловском проспекте, набережной Обводного канала, Тульской улице, Большом проспекте П.С., Измайловском проспекте. Также красным цветом отмечен участок на Московском шоссе в районе пересечения с Дунайским проспектом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 января небо над Петербургом закроют плотные облака, ожидается небольшой снег и гололедица. Температура воздуха днем в городе составит 0…-2 градуса, в Ленобласти ожидается от -4 до+1 градуса, с постепенным понижением к вечеру до -6…-8 и -5…-10 соответственно.