Петербург свободен от пробок утром 6 января

Петербург свободен от пробок утром 6 января
Дорожная ситуация утром 6 января. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

На дорогах Северной столицы утром в четверг, 6 января, наблюдаются пробки в один балла. Горожане отсыпаются во время новогодних праздников.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в городе останется неизменной как минимум до 11 часов — к этому моменту пробки вырастут до двух баллов.

Сейчас небольшие заторы собрались в районе Московского вокзала, на Суоровском проспекте, Садовой улице, Измайловском проспекте, набережной Обводного канала, Тульской улице, Большом проспекте П.С., Измайловском проспекте. Также красным цветом отмечен участок на Московском шоссе в районе пересечения с Дунайским проспектом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 января небо над Петербургом закроют плотные облака, ожидается небольшой снег и гололедица. Температура воздуха днем в городе составит 0…-2 градуса, в Ленобласти ожидается от -4 до+1 градуса, с постепенным понижением к вечеру до -6…-8 и -5…-10 соответственно.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Путин уволил помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина
Путин уволил помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ "Галерея" – там начали проверять QR-коды
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург свободен от пробок утром 6 января
В Алма-Ате прогремела перестрелка между военными и вооруженными людьми
В мире коронавирусом заразились более 287 млн человек
Вихрь «Юмит» принесет в Петербург морозы в четверг
Жилой дом час полыхал в Кингисеппском районе
Россиянам пообещали сохранить вакцинацию от коронавируса бесплатной
Врачи назвали продукт, уничтожающий раковые клетки
Уборочная техника не доехала до Выборгского и Приморского районов утром 6 января