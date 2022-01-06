Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости COVID во всех регионах России

Во всех российских регионах отмечено снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в 45 субъектах, тем не менее, среднероссийский показатель превышен. Максимальные показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет.

Как сообщил ТАСС, глава ведомства подчеркнула, что снижение охватов тестирования на коронавирус недопустимо. Необходимо соблюдение всех ограничений в период новогодних каникул.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа крови может напрямую влиять на то, как организм будет сопротивляться COVID-19, заявил ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.