Тепло вернут в дома на проспекте Большевиков после 14:00

Теплоэнергетики завершили работы по ремонту трубопровода на проспекте Большевиков, где накануне из-за коммунальной аварии десятки остались без тепла.

В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что работы на проспекте Большевиков, 32/1, полностью завершены раньше срока. На время ремонта специалисты решили отключить ненадежный участок трубопровода, чтобы предотвратить более серьезную коммунальную аварию.

Дефект был обнаружен на сетях потребителя ООО «Красноборское». Собственникам было сообщено о произошедшем.

«Ориентировочно, в 14:00 6 января планируется включение циркуляции во всей зоне снабжения тепломагистрали «Пороховская». Система отопления будет переведена в штатный режим работы», — говорится в сообщении.

В предприятии добавили, что при отсутствии горячей воды или отопления в доме после указанного времени нужно обратиться в управляющую компанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за коммунальной аварии на проспекте Большевиков жители Невского района остались без тепла.