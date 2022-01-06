ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в очередной раз «заминировали»

ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в очередной раз «заминировали»
В "Галерее" искали бомбу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Полиция Петербурга в среду искала бомбу в торговом центре «Галерея» после сообщения об угрозе минирования от имени учительницы химии.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне на электронную почту ФСБ поступило сообщение о готовящемся теракте в «Галерее». В письме аноним представился учительницей химии, работающей в одной из городских школ.

«Я бы хотела вам сообщить что ТЦ «Галерея» по адресу Лиговский пр., 30 в городе Санкт-Петербурге был заминирован, в нем более 60 СВУ (взрывчатых устройств) сделанных мною», — говорилось в сообщении.

«Учительница» потребовала отправить ей 500 тысяч рублей, иначе она взорвет торговый центр.

Полиция тщательно проверила здание «Галереи», однако никаких опасных предметов обнаружить не удалось. Эвакуацию решили не проводить.

Вскоре правоохранители нашли ту самую учительницу химии и поговорили с ней. После беседы 24-летнюю девушку отпустили.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

лжеминирование новости СПб тц галерея угроза взрыва


 

Новости партнеров
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в очередной раз «заминировали»
Путин поручил привлечь перенесших COVID к диспансеризации
Консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании
Мужчина переломал ребра собутыльнице во время застолья на Просвещения
Тепло вернут в дома на проспекте Большевиков после 14:00
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 201 человека
Пенсионер из Сестрорецка отдал мошенникам 3,7 млн рублей
В России за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID