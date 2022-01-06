ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в очередной раз «заминировали»

Полиция Петербурга в среду искала бомбу в торговом центре «Галерея» после сообщения об угрозе минирования от имени учительницы химии.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне на электронную почту ФСБ поступило сообщение о готовящемся теракте в «Галерее». В письме аноним представился учительницей химии, работающей в одной из городских школ.

«Я бы хотела вам сообщить что ТЦ «Галерея» по адресу Лиговский пр., 30 в городе Санкт-Петербурге был заминирован, в нем более 60 СВУ (взрывчатых устройств) сделанных мною», — говорилось в сообщении.

«Учительница» потребовала отправить ей 500 тысяч рублей, иначе она взорвет торговый центр.

Полиция тщательно проверила здание «Галереи», однако никаких опасных предметов обнаружить не удалось. Эвакуацию решили не проводить.

Вскоре правоохранители нашли ту самую учительницу химии и поговорили с ней. После беседы 24-летнюю девушку отпустили.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.