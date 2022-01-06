В Японии заявили о начале шестой волны коронавируса

На этот раз заболеваемость в Японии растет с крайне высокой скоростью. Фото: unsplash

На этот раз заболеваемость в Японии растет с крайне высокой скоростью. Фото: unsplash

Глава Ассоциации врачей Японии Тосио Накагава заявил, что в стране началась шестая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам Накагавы, такого мнения придерживаются врачи ассоциации. Он подчеркнул, что на этот раз заболеваемость растет с крайне высокой скоростью, прирост количества случаев заражения происходит очень быстро. Об этом сообщает телеканал NHK.

В четверг, 6 января, в Японии выявили рекордные с сентября 4 475 новых случаев инфицирования. Это почти в два раза больше, чем днем ранее, и в четыре раза больше, чем двое суток назад.

Общее число выявленных в Японии случаев заражения достигло 1,74 миллиона, летальных исходов — 18,4 тысячи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет в России превысил 62%. Первым компонентом вакцины привились 79 миллионов граждан, а 75 миллионов человек полностью завершили цикл вакцинации.