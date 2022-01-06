Спасатели потушили пожар на Витебском проспекте

Спасатели потушили пожар на Витебском проспекте
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 6 января в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:57 мск. На Витебском проспекте, д. 97, корп.1 сгорела цельнометаллическая бытовка размером 2х6 метров.

Справиться с огнем удалось в 18:26 мск, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

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