В Курортном районе спасатели больше часа потушили пожар в доме

В четверг, 6 января, в Курортном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 16:10 мск. В поселке Песочный на Краснофлотской улице, д. 198, горел одноэтажный, каркасно-щитовой дом размером 6х16 метров. Справиться с огнем удалось в 17:20 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.