В квартире на Петергофском шоссе загорелась кухня

В квартире на Петергофском шоссе загорелась кухня
Спасатели ликвидировали огонь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В четверг, 6 января, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:44 мск. На Петергофском шоссе, д. 84 корп.10, в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате, коридоре и на кухне обгорела обстановка на общей площади 30 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 21:42 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

красносельский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире на Петергофском шоссе загорелась кухня
В Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы
Силовики зачистили центральную площадь в Алма-Ате от участников протестов
Рэпер Face покинул Россию
В Курортном районе спасатели больше часа потушили пожар в доме
В Петербурге ревнивцу, облившему кислотой влюбленную пару, продлили арест
Глава Минздрава Мурашко: в России выявили случаи «омикрона» у людей, ...
Спасатели потушили пожар на Витебском проспекте