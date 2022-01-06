В квартире на Петергофском шоссе загорелась кухня

В четверг, 6 января, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:44 мск. На Петергофском шоссе, д. 84 корп.10, в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате, коридоре и на кухне обгорела обстановка на общей площади 30 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 21:42 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.