В Колпинском районе больше часа тушили пожар в квартире

В четверг, 6 января, в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:05 мск. В поселке Понтонный, на улице Александра Товпеко, 36, в двухкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 22:10 мск. Информация о пострадавших уточняется.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.