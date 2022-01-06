В Колпинском районе больше часа тушили пожар в квартире

В Колпинском районе больше часа тушили пожар в квартире
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В четверг, 6 января, в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:05 мск. В поселке Понтонный, на улице Александра Товпеко, 36, в двухкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 22:10 мск. Информация о пострадавших уточняется.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

Колпинский район пожар происшествия


 

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