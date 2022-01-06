Россиянам рассказали о реальной прибавке к пенсии в 2022 году

Россиянам рассказали о реальной прибавке к пенсии в 2022 году
Эксперт отметил, что траты пенсионеров выросли до 2 тысяч рублей. Фото: Pixabay. Pixabay

Россиянам рассказали, при каких условиях индексация в размере 5,9% может стать реальной прибавкой к пенсии.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, индексация станет прибавкой в том случае, если пенсия гражданина РФ до 1 января 2022 года составляла более 43 тыс. рублей. При таком условии он получит около 2,5 тыс. рублей. Эксперт отметил, что такой суммы должно хватит на увеличившиеся расходы, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт отметил, что траты пенсионеров выросли до 2 тысяч рублей. Цены на продукты, по его словам, выросли в диапазоне от 15 до 20%, на лекарства — на 10%, услуги ЖКХ подорожали на 5%.

«Соответственно, ежегодная обещанная прибавка в размере одной тысячи рублей не перекрывает новые траты. Более того, далеко не каждый пенсионер получил заветную тысячу. У многих индексация произошла на 500-800 рублей, учитывая исходный размер пенсии», – отметил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при получении потребкредита и ипотеки россиянам может понадобиться справка о вакцинации. В новом 2022 году страховщики хотят, обращающихся за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами россиян обязать предоставлять справку о вакцинации от COVID-19.

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