В России за сутки коронавирусом заразились 16,7 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 16 735 человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 618 035.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 787 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 314 604 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 27 071 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 645 712.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3694 человек. Третье место у Подмосковья — 899 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19.