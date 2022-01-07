Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 млн
Коронавирусом в мире заболело более 300 млн человек. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 миллионов, а число летальных исходов — 5,47 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 7 января в университет поступили сведения о 300 002 021 зараженных и 5 5 471 856 умерших.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 58 449 898. Далее следуют Индия (35 109 286), Бразилия (22 328 252).

В России общее число инфицированных достигло 10 420 863. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 307 488.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19.

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