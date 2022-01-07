Школьник с Ленинского проспекта попал в больницу с осколком бутылки в глазу

В Кировском районе Петербурга школьника госпитализировали с серьезной травмой глаза.

Как сообщает 78.ru, все случилось в четверг, 6 января, в квартире дома на Ленинском проспекте. В детскую больницу доставили 11-летнего мальчика в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали проникающее ранение правого глаза из-за попавшего в него осколка бутылки.

Полиция выяснила, что инцидент произошел во время игры. Одноклассник пнул бутылку, которая разбилась, а один из осколков попал в глаз ребенку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на станцию скорой помощи в Петербурге подбросили убитого мужчину. Врачи попытались спасти жизнь пострадавшего, но мужчина скончался. На его шее обнаружили два тяжелых ножевых ранения.