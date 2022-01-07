Выплата 30 тысяч рублей российским женщинам в январе 2022 года: кто получит деньги

В первую очередь, получить выплату смогут женщины, чей срок беременности составляет не менее 180 дней. Фото: Pixabay

В первую очередь, получить выплату смогут женщины, чей срок беременности составляет не менее 180 дней. Фото: Pixabay

Январь наступившего года ознаменуется еще одним приятным событием для отдельной категории граждан. На этот раз денежные выплаты от государства предназначены для женщин.

Как разъясняют представители Пенсионного фонда России, целевая денежная дотация направлена на определенную категорию женского населения страны. Получить солидную денежную сумму, в первую очередь, смогут женщины, чей срок беременности составляет не менее 180 дней.

Кроме того, денежное пособие предназначено гражданкам России, которые находятся в зарегистрированном браке с военнослужащими, проходящими срочную службу в рядах российской армии. Данная выплата относится и к замужним женщинам, супруги которых являются студентами первого курса военного училища или военной кафедры гражданских вузов.

Ранее такими выплатами занимались местные отделения социальной защиты. Но в этом году назначением таких пособий занимается Пенсионный фонд.

Сумма единовременной выплаты составляет около 30 000 рублей. Для получения денег необходимо направить заявление в ближайшее отделение ПФР. К заявлению приложить пакет документов: медицинскую справку, подтверждающую срок беременности, свидетельство о заключении брака, справку об обучении супруга. Уточнить список документов можно в отделении Пенсионного фонда или на портале государственных услуг.

После регистрации заявления и приема документов, деньги поступят на счет в течение 10 дней.