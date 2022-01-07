Россиянам объяснили, что будет с их пенсиями при объявлении режима ЧП

Российских граждан в 2022 году ждет ряд важных изменений, связанных с пенсионными выплатами.

Специалисты рассказали, что в этом году в РФ вступает в силу новое правило: в случае объявления режима чрезвычайного положения в регионе, где проживает пенсионер, он может получить пенсию досрочно. Об этом сообщает «Российская газета».

Для этого пенсионеру потребуется написать заявление в ближайшем филиале Пенсионного фонда. Если в регионе, где он прописан, будет введен режим ЧС, то ведомство выдаст ему положенную выплату раньше срока.

Кроме того, в наступившем году в стране расширяется перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных пособий. Среди прочего, сотрудников органов служб занятости обяжут самостоятельно вносить предложения по назначению досрочных пенсий.

Это будет работать для случаев, когда гражданина, которому осталось несколько лет до пенсии, уволили или его организация закрылась, а найти новую работу он не может.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам в РФ рассказали, кому существенно повысят пенсию в 2022 году.