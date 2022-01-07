В Петербурге задержали предполагаемого убийцу мужчины, тело которого подкинули на станцию скорой помощи

В Петербурге задержали предполагаемого убийцу мужчины, тело которого подкинули на станцию скорой помощи
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция задержала подозреваемого в убийстве петербуржца, тело которого неизвестные подкинули на станцию скорой помощи в Калининском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в ночь на 7 января трое неизвестных на белом «Хендай Солярисе» привезли на станцию скорой помощи на улице Карпинского мужчину с ножевым ранением. Они пояснили медикам, что подобрали раненого мужчину у метро на Гражданском проспекте. Потерпевшего пытались реанимировать, но он скончался, не приходя в сознание. На его шее обнаружили два тяжелых ножевых ранения.

Подозреваемого вскоре задержали по «горячим следам» в квартире на улице Ушинского, 25/1. В отдел доставили 29-летнего мигранта из ближнего зарубежья. Предварительно удалось установить, что ночью в иномарке во время поездки между умершим и злоумышленником произошел конфликт, который не удалось решить на словах. Подозреваемый, как считают правоохранители, напал на оппонента с ножом, а после ушел домой. А оставшиеся в машине свидетели конфликта довезли мужчину до больницы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время решится вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения.

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