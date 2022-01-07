Эксперт назвал возможную версию возникновения омикрон-штамма

Омикрон-штамм мог появится из-за того, что коронавирус попал в организм человека с иммунодефицитом. Фото: сайт Роспотребнадзора

Омикрон-штамм мог появится из-за того, что коронавирус попал в организм человека с иммунодефицитом. Фото: сайт Роспотребнадзора

По мнению специалиста омикрон-штамм мог появится из-за того, что коронавирус попал в организм человека с иммунодефицитом.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев заявил, что вероятен сценарий, когда новый штамм появился на основании старого в организме человека с иммунодефицитом. Об этом специалист поговорил с Ura.ru.

Также Зверев высказал сомнения по поводу того, что омикрон-штамм мог возникнуть в результате передачи вируса от мыши к человеку. Такое мнению приводили китайские ученые. Эксперт отметил наблюдения в пользу обратного. Изменения во внутреннем и регуляторных белках коронавируса говорят о том, что инфекция не могла перейти от мыши.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты считают неизбежным распространение штамма коронавируса «омикрон» в России, но при этом тяжелых последствий не будет.