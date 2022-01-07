В Токсово вспыхнул частный дом

В Токсово вспыхнул частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В пятницу, 7 января, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 16:55 мск. В поселке Токсово загорелся частный дом. На месте происшествия работала дежурная смена 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 17:47 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

Всеволожский район пожар происшествия


 

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