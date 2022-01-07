Ученый озвучил наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма

Ученый озвучил наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал о том, что омикрон-штамм мог появиться после попадания коронавируса в организм человека с иммунодефицитом.

При этом он выразил сомнение в том, что штамм мог возникнуть в результате передачи вируса от мыши к человеку.

«Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей», — приводит его слова Ura.ru.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

коронавирус омикрон -штамм ученый


 

Новости партнеров
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученый озвучил наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма
В Токсово вспыхнул частный дом
ДТП на Сортировочном мосту спровоцировало пробку
Эксперт назвал возможную версию возникновения омикрон-штамма
Сафонов: если отсрочить выход на пенсию, имея длительный стаж, можно ...
Смертельная авария произошла на Приморском шоссе в Петербурге
За последние трое суток ККИ выявил нарушения антиковидных мер в 15 ...
За сутки в Петербурге вывезли более 45 тысяч кубометров отходов