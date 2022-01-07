Ученый озвучил наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал о том, что омикрон-штамм мог появиться после попадания коронавируса в организм человека с иммунодефицитом.

При этом он выразил сомнение в том, что штамм мог возникнуть в результате передачи вируса от мыши к человеку.

«Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей», — приводит его слова Ura.ru.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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