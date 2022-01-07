В Петербурге водитель иномарки протаранил автобус

В пятницу, 7 января, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Solaris и рейсового автобуса.

Дорожный инцидент случился на Ивановской улице.

«На Ивановской «Солярис» не успел оттормозиться и влетел в автобус», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что водитель иномарки, вероятно, потерял управление на скользкой проезжей части и задел автобус.

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