В Петербурге водитель иномарки протаранил автобус

В Петербурге водитель иномарки протаранил автобус
Дорожный инцидент случился на Ивановской улице. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 7 января, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Solaris и рейсового автобуса.

Дорожный инцидент случился на Ивановской улице.

«На Ивановской «Солярис» не успел оттормозиться и влетел в автобус», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что водитель иномарки, вероятно, потерял управление на скользкой проезжей части и задел автобус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.

авария дтп невский район


 

Новости партнеров
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Петербургские долгожители получат выплаты на юбилей
Петербургские долгожители получат выплаты на юбилей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге водитель иномарки протаранил автобус
В НАТО выразили обеспокоенность беспорядками в Казахстане
Ученый озвучил наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма
В Токсово вспыхнул частный дом
ДТП на Сортировочном мосту спровоцировало пробку
Эксперт назвал возможную версию возникновения омикрон-штамма
Сафонов: если отсрочить выход на пенсию, имея длительный стаж, можно ...
Смертельная авария произошла на Приморском шоссе в Петербурге