Полыхающую квартиру на Ростовской улице потушили 15 спасателей

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В пятницу, 7 января, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 21:39 мск. На Ростовской улице, 14-16, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 22:39 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.