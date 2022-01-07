Полыхающую квартиру на Ростовской улице потушили 15 спасателей

Полыхающую квартиру на Ростовской улице потушили 15 спасателей
Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В пятницу, 7 января, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 21:39 мск. На Ростовской улице, 14-16, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 22:39 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

пожар происшествия Пушкинский район


 

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