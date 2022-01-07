Перекресток Народной и Дальневосточного собрал ДТП из нескольких машин

По словам очевидцев, авария произошла неподалеку от пересечения Народной улицы с Дальневосточным проспектом в пятницу, 7 января. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, авария произошла неподалеку от пересечения Народной улицы с Дальневосточным проспектом в пятницу, 7 января. Фото: vk.com/spb_today

Заморозки и гололедица спровоцировало уже не первое ДТП в Петербурге.

По словам очевидцев, авария произошла неподалеку от пересечения Народной улицы с Дальневосточным проспектом в пятницу, 7 января. В ДТП попал каршеринг.

«Два полуседана нашли друг друга. Не без каршеринга, конечно. Перекресток Народной и Дальневосточного. Сидят греются. Стражей нет. Скорых нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.