В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 202 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 202 случая заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 8 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 103 713 человек. 91 586 жителей к настоящему времени выздоровело. Еще 3 044 человека не смогли побороть болезнь, всего с начала пандемии скончались человека.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 20 месте. Петербург находится на втором — 1 376 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 072 человека. Третье место у Подмосковья — 1 246 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия коронавируса сойдет на нет при условии, что за полгода получится вакцинировать 70% населения.