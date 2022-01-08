Президент Туркменистана решил потушить «Врата ада» в Каракумах

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обратил внимание, что “врата ада” вредят экологии и здоровью граждан. Фото: turkmenistan.gov.tm

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обратил внимание, что “врата ада” вредят экологии и здоровью граждан. Фото: turkmenistan.gov.tm

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить знаменитый горящий газовый кратер в пустыне Каракумы, известный под названием «Врата ада».

Соответствующее поручение он дал в пятницу, 7 января, во время заседания правительства. По словам главы Туркменистана, в этой местности сгорает огромное количество газа, что негативно сказывается на экологии и на здоровье местных жителей.

Как сообщил Turkmenportal, глава государства отметил, что также расходуется природный газ, который можно было бы экспортировать.

Политик поручил организовать научные дискуссии и, при необходимости, задействовать иностранных экспертов, чтобы решить проблему газового кратера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские археологи передавали Туркменистану 3D-копию уникальной находки. Музей изобразительных искусств Туркменистана им. Сапармурата Туркменбаши Великого получил от Петербурга копию керамического жертвенника эпохи ранней бронзы.