Рецидивист с ножом набросился на посетителей бара на Васильевском острове

Рецидивист с ножом набросился на посетителей бара на Васильевском острове
Инцидент произошел по адресу: 7-я линия В.О., д. 72/17. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Вечер в баре на Василеостровском острове закончился для нескольких посетителей поножовщиной. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел вечером 7 января на 7-й линии ВО, 72/17. Около 20:05 в полицию поступило сообщение о мужчине, который в неадекватном состоянии бросался предметами в посетителей бара и взял в руки нож. К моменту приезда правоохранителей мужчины на месте не оказалось.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, с места происшествия были госпитализированы двое мужчин 52 и 55 лет. Первый получил раны бедра и уха, второй – груди. Оба – в тяжелом состоянии.

Полиция уже начала розыск 29-летнего подозреваемого. Известно, что он уже не раз был судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции по «горячим следам» задержали автомобилиста, устроившего поножовщину на АЗС.

новости СПб полиция поножовщина


 

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