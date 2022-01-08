В отношении женщины, сообщившей о взрыве на детском концерте, возбуждено уголовное дело

В отношении женщины, сообщившей о взрыве на детском концерте, возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В отношении женщины, сообщившей о взрыве на детском концерте, возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Женщину, которая сообщила о взрыве на большом детском концерте 6 января, удалось задержать. Она призналась в том, что совершила звонок в алкогольном опьянении.

В пятницу, 7 января, было возбуждено уголовное дело по факту «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» касательно ситуации, которая произошла 6 января в Выборгском районе. Как стало известно Gazeta.SPB, петербурженка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонила по экстренному телефону и сообщила о неизвестных, которые хотят взорвать детский концерт.

Еще 6 января правоохранительные органы приезжали в поселок Гончарово Выборгского района, но дверь в квартиру была закрыта и опечатана. Со слов соседей подтверждалось, что злоумышленница злоупотребляет спиртным.

В результате в отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Волосово лжеминер сообщил об угрозе взрыва сразу все ТЦ.