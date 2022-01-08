Эксперт рассказал, какие продукты станут стоить меньше после новогодних праздников

Эксперт рассказал, какие продукты станут стоить меньше после новогодних праздников
Эксперт рассказал, какие продукты станут стоить меньше после новогодних праздников. Фото: Pixabay

После новогодних праздников некоторые продукты заметно подешевеют. В первую очередь стоит обратить внимания на то, что имеет маленький срок хранения.

Руководитель коммуникационного агентства Konnov media Андрей Коннов рассказал, что после новогодних праздников на некоторые группы продуктов снизятся цены. Например, упадут в цене скоропортящиеся продукты, а именно рыба прежнего улова и другие товары с похожим сроком хранения. Об этом сообщают «Известия».

Коннов заявил, что цены снизят с целью избавиться от скоропортящихся продуктов. Компании активно начнут проводить различные акции среди владельцев карт лояльности, отмечает эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с инфляцией и подорожанием продуктов можно справиться, закупив золотые монеты с изображением Георгия Победоносца. В 2021-2022 годах больше всего подорожание коснулось таких продуктов как молоко, макароны, рис, сахар, мука, куриные яйца, сливочное масло, колбасы и гречка.

продукты Россия цены экономика


 

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