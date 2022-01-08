«Еще разгребать, и разгребать»: проблема с мусором в Петербурге никуда не уходит

После Нового года остро встал вопрос с количеством мусора в Северной столице: контейнерные площадки завалены отходами так, что не подойти. Вывозить мусор не успевают или просто не хотят?

Как бы то ни было, петербуржцы продолжают возмущаться и отправлять жалобы из-за несвоевременной уборки. Раньше беспокоили только снежные кучи, теперь к ним добавились мусорные.

Периодически жители города пишут о захламленных площадках в социальные сети и новостные издания. Так, читательница «Фонтанки» рассказала о трудной ситуации на Коломяжском проспекте в ЖК «Приморский квартал». Как утверждает управляющая компания, договор с оператором на вывоз мусора был заключён в конце декабря 2021-го, но с тех пор ни одна машина не ЖК, отмечает женщина. При этом дозвониться до оператора невозможно. Интересно, что оправдания в виде машин, перекрывающих доступ к мусорным контейнерам, тут не сработают, потому что во дворе ЖК запрещена парковка более чем на час. Женщина также заметила, что от снега здесь, действительно все вычищено, но от мусора, увы, нет.

Еще одна читательница пожаловалась на горы мусора на Планерной улице, 19. Петербурженка отмечает, что переполненные контейнеры стоят уже неделю. Обращения в в компанию по вывозу отходов и администрацию района и города не дают результата. На горячей линии жителей кормят завтраками: вывезем, работаем круглосуточно.