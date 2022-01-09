Автомобилист, устроивший погоню на КАД, вынудил ДПС открыть огонь

Сотрудники полиции задержали нарушителя, который игнорировал требования об остановке в Ломоносовском районе Ленобласти.

Инцидент произошел 8 января около 11 часов в поселке Малая Ижора. У дома 2 по улице Центральная инспекторы ГИБДД заметили автомобиль «Шкода Рапид» с выключенными фарами и попытались его остановить, но водитель требование проигнорировал и увеличил скорость.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, правоохранители начали преследование за нарушителем. На световые, звуковые сигналы и неоднократные требования об остановке автомобилист не реагировал.

В ходе преследования на 128 километре внутреннего кольца КАД инспектор применил табельное оружие, выстрел был направлен вверх. В результате автомобиль был остановлен, а водитель задержан, им оказался мужчина 1989 года рождения.

В отношении лихача составлены административные протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе в ночь на 5 декабря сотрудники правоохранительных органов устроили погоню за пьяным водителем.