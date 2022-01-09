Петербурженка решила похмелиться дезодорантом и попала в реанимацию

Петербурженка решила похмелиться дезодорантом и попала в реанимацию
Женщину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жительница Петербурга была госпитализирована после распыления дезодоранта себе рот. Горожанка находилась в длительном запое.

В субботу, 8 января, в НИИ им. Джанелидзе экстренно доставили 49-летнюю женщину, живущую на проспекте Космонавтов.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, чтобы опьянить себя, женщина брызнула в рот аэрозольный дезодорант, от которого получила отправление.

Отмечается, что женщина находилась в запое с 31 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о госпитализации двух человек после квартирного пожара в Калининском районе Петербурга. Огонь захватил двухкомнатную отдельную квартиру, где воспламенилась обстановка на площади 5 квадратных метров. Несмотря на то, что пламя удалось потушить за достаточно короткое время, в результате происшествия не обошлось без пострадавших.

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