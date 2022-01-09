В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 205 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 205 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 205 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 9 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Больше всего ленинградцев подхватили COVID-19 в Киришах (20), во Всеволожске (18), в Волхове (14) и в Тихвине (13).

Всего с начала наблюдения за коронавирусной инфекцией зафиксировано 103 918 случаев заболевания. 91 190 человек к настоящему времени выздоровело.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 18 месте. Петербург находится на втором — 1 323 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 274 человека. Третье место у Подмосковья — 1 124 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после новогоднего периода праздников России не грозит увеличение объемов заражения коронавирусной инфекцией.

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