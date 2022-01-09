Петербуржцы стали реже жаловаться на заваленные мусором контейнеры

Контейнеры в некоторых районах все еще завалены мусором. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Контейнеры в некоторых районах все еще завалены мусором. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге продолжается борьба с мусором, из города вывезли еще 45 тысяч «кубов» отходов. Однако в некоторых районах контейнерные площадки все еще завалены.

В городе работали более 420 машин – несколько десятков из них специально привлекли на январские праздники.

Как сообщили в пресс-службе «Невского экологического оператора», число жалоб на уборку мусора в концу праздников снизилось. Отмечается, что реже о некачественной уборке стали сообщать жители Выборгского и Калининского районов.

В настоящее время все поступающие жалобы продолжают обрабатывать в максимально сжатые сроки, подчеркнул региональный оператор.

В пресс-службе подчеркнули, что делается все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировалась ситуация с уборкой отходов и были локализованы оставшиеся проблемные объекты.

Периодически жители города пишут о захламленных площадках в социальные сети и новостные издания. После Нового года контейнерные площадки стали представлять собой мусорные королевства. В компаниях отмечают, что убрать отходы во многих дворах мешают припаркованные автомобили, которые не дают проехать и забрать мусор. Самыми проблемными районами оказались Невский, Приморский и Выборгский районы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала 2022 года уже возбудили 55 административных дел за плохую уборку как снега, так и мусора. Под удар попал и «Невский экологический оператор». Всего сумма штрафов составила около 6,4 млн рублей.