«Самозанятость — не приговор»: какую поддержку окажут плательщикам НПД в 2022 году

В 2022 году самозанятые граждане могут рассчитывать не только на федеральные меры поддержки, но и региональные.

В России на сегодняшний день насчитывается более 3 млн самозанятых граждан. Все они являются плательщиками налога на профессиональный доход, он же НПД. Об этом сообщили «Известия».

Специальный налоговый режим введен в России еще с 2019 года, тогда, согласно федеральному закону, у физических лиц и ИП появилась возможность перейти на новый налоговый режим, при котором налоговая ставка составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Важно то, что самозанятый платит налог только с фактически полученного дохода, но при этом не обязан платить страховые взносы.

Сегодня самозанятым может стать любой гражданин который получает доход от своего дела или использования имущества, не имея работодателя, с которым заключен трудовой договор. Еще один условием является то, что нельзя привлекать для деятельности наемных работников по трудовым договорам.

Самозанятых в России становится все больше. С ними хотят работать многие компании. Так, около 17% российских компаний привлекают к работе самозанятых, отмечают в пресс-службе сервиса SuperJob. Чаще всего самозанятых к работе привлекают компании с численностью сотрудников до 100 человек, таких насчитывается 19%. А вот компании с количеством персонала за 1 000 работников не очень часто сотрудничают с плательщиками НПД, — всего 9% из опрошенных.

Самозанятые пользуются популярностью в сфере строительства и информационных технологий. Из производственной отрасли работодатели прибегают к помощи самозанятых всего в 7% случаев. Зачастую такие граждане оказывают услуги в области маркетинга, рекламы и дизайна, информационных технологий, логистики, строительства, управления персоналом, бухгалтерии и продаж. Самозанятым, как правило, положены федеральные и региональные меры поддержки от государства.

В Петербурге жители также могут заключить социальный контракт по самозанятости, отмечает директор Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга Лев Кузнецов. Он подразумевает под собой письменное соглашение, которые заключено между гражданином и органом социальной защиты по месту жительства.

В таком документе гражданин обязуется выполнить ряд мер, направленных на устранение сложных жизненных обстоятельств, а органы социальной защиты предоставят безвозмездную финансовую помощь. Выплата по социальному контракту, который заключается на срок от 3 до 12 месяцев, составляет до 250 тыс. рублей.

Кроме того, в Северной столице поддержку самозанятым гражданам также оказывает ряд организаций, которые предоставляют бесплатные консультации юристов и бухгалтеров, помогают в регистрации в качестве самозанятого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале 2022 года некоторым пожилым жителям Петербурга удастся получить финансовую поддержку от государства в размере до 25 тысяч рублей.