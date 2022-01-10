Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП во Всеволожском районе

Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП во Всеволожском районе
Сообщение о ДТП поступило в 17:51 мск. Фото: 47.mchs.gov.ru

Спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП во Всеволожском районе.

Дорожный инцидент произошел в деревне Дранишники 9 января, сообщили в ГУ МЧС по региону. В 17:51 мск поступило сообщение о ДТП.

На месте происшествия работала дежурная смена 147 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали четыре человека и одна единица спецтехники.

В ходе ликвидации последствий ДТП спасателями была произведена деблокировка пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.

авария Всеволожский район дтп


 

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