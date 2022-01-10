Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП во Всеволожском районе

Спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП во Всеволожском районе.
Дорожный инцидент произошел в деревне Дранишники 9 января, сообщили в ГУ МЧС по региону. В 17:51 мск поступило сообщение о ДТП.
На месте происшествия работала дежурная смена 147 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали четыре человека и одна единица спецтехники.
В ходе ликвидации последствий ДТП спасателями была произведена деблокировка пострадавшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.