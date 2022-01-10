Николь Кидман получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме

В Лос-Анджелесе стали известны лауреаты «Золотого Глобуса». Церемония прошла в закрытом формате, онлайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам.

Актриса Николь Кидман получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в драме» за роль в фильме «Быть Рикардо».

Награду за лучшую женскую роль в комедийном жанре получила Рэйчел Зеглер за «Вестсайдскую историю». «Золотой глобус» за «Лучшую роль второго плана» завоевала Ариана ДеБос за работу в фильме «Вестсайдская история».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что звезда Голливуда Николь Кидман, по слухам, намерена развестись со своим супругом, кантри-исполнителем Китом Урбаном, с которым они вместе уже 15 лет.