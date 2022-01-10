На перекрестке Культуры и Луначарского перевернулась легковушка

Утром 10 января в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с «перевертышем».

Дорожный инцидент случился на пересечении проспектов Культуры и Луначарского. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно перевернувшийся автомобиль. На место происшествия прибыла скорая. Согласно карте сервиса «Яндекс.Пробки», движение по проспекту Культуры в этом месте затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга вечером 8 января загорелся экскаватор. Машина выгорела по всей площади. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава с привлечением трех единиц техники.