Уиллу Смиту дали «Золотой Глобус» за лучшую мужскую драматическую роль

Американский актер Уилл Смит получил награду за «Лучшую мужскую роль в драме» за «Короля Ричарда».

Об итогах «Золотого глобуса» рассказал учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) на своей страничке в социальной сети Twitter.

На статуэтку в той же номинации претендовал британский артист Бенедикт Камбербэтч, Дензел Вашингтон, Хавьер Бардем и Махершала Али.

Картина «Король Ричард», в которой главная роль досталась Смиту, повествует о жизни отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лос-Анджелесе стали известны лауреаты «Золотого Глобуса». Актриса Николь Кидман получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в драме» за роль в фильме «Быть Рикардо».