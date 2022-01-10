Судимая работница магазина свистнула у пенсионерки карточку и списала с нее деньги

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 10 января.

Полиция Красногвардейского района задержала подозреваемую в краже женщину. Ею оказалась 36-летняя сотрудница магазина.

Еще 31 декабря к оперативникам обратилась 83-летняя петербурженка. Она рассказала, что 29 января в сетевом магазине на Пискаревском проспекте потеряла карту, позднее с банковской карточки было списано семь тысяч рублей.

Полицейские завели угольное дело. 8 января в квартире дома №4 по улице Червонного Казачества была задержана подозреваемая. Оказалось, что 36-летняя работница вышеуказанного магазина уже была судима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка набрала кредитов и отдала деньги мошенникам.