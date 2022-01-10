В Выборге пенсионер пришел к соседям и рассказал, что зарезал жену

Супруги выпивали, однако в какой-то момент между ними пробежала черная кошка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, поругались муж и жена поздно ночью 9 января в Выборгском районе Ленинградской области.

Женщины выжила, ее доставили в реанимацию. Супруга же поместили в камеру.

Оказалось, что среди ночи в полицию обратилась жительница дома на улице Гагарина в Выборге. Она заявила, что к ней зашел сосед с новостью. Мужчина якобы убил свою жену.

Вскоре правоохранители нашли к квартире 58-летнюю женщину с ножевым ранением. Она была в тяжелом состоянии, однако жива.

На месте случившегося был задержан 69-летний супруг пострадавшей. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на 7 января в Кировском районе петербуржец вонзил в шею знакомого нож.