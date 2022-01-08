В ночь на 7 января в Кировском районе петербуржец вонзил в шею знакомого нож

В ходе распития спиртных напитков один из компании молодых людей, поссорившись со знакомым, вонзил ему нож в шею.
В экстренные службы о происшествии сообщил третий участник происшествия. Как стало известно Gazeta.SPB, молодой человек 2003 года рождения погиб в СНТ Мишкино, 6 линия, д. 16. Туда сразу же были направлены правоохранительные органы, которые подтвердили факт смерти, о которой сообщалось по телефону.
«По горячим следам» был задержан обвиняемый в преступлении 19-летний петербуржец. Он был заключен под стражу около 19:30. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 января в одном из подъездов Фрунзенского района Петербурга была обнаружена женщина с тяжелыми травмами. Предположительно, в деле замешан неадекватный мужчина, о котором заявлялось в экстренные службы. Предположительно, правонарушитель был пьян и вел себя агрессивно по отношению к другим людям.