Петербургский подросток, находящийся под подпиской о невыезде, отравился психотропами

Кроме отправления 17-летнему парню диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану подбородка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в Кировском районе Петербурга 8 января. Из больницы сообщили, что молодого человека забрали из квартиры по проспекту Ветеранов с острым пероральным отравлением психотропными веществами. Целью подростка, возможно, было опьянение. Пострадавший в тяжелом состоянии.

Другие обстоятельства случившегося неизвестны. Отмечается, что потерпевший находился под подпиской о невыезде. В 2020 году парень мог открыто похитить с приятелями товар из продуктового на 332 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антидепрессанты могли стать причиной отравления подростка в Выборгском районе.