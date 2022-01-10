Вся в синяках: пьяный супруг рассказал полиции об обнаружении тела жены на Науке

В квартире Калининского района Петербурга на диване нашли бездыханное тело 49-летней женщины. Ее лицо и тело было покрыто гематомами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, трагедия произошла на проспекте Науки. 8 января, утром, по номеру 112 обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что дома нашел труп своей супруги.

Прибывшая полиция установила, что на диване в комнате в 2-х комнатной квартире на 5 этаже 5-этажного дома обнаружен труп женщины с гематомами на лице и теле.

Пьяный супруг скончавшейся отправился в отдел полиции. Его состояние не позволяло что-либо объяснить. Детали случившегося выясняются. Труп доставили в морг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп девятиклассника нашли на лестничной клетке в Петербурге. Молодой человек не в первый раз пропал без вести.