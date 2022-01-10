В 2022 году на Земле установят «чёрный ящик»

В 2022 году на Земле установят «чёрный ящик»
В 2022 году на Земле создадут «черный ящик» на случай глобальной климатической катастрофы. Фото: pixabay

«Черный ящик» будет записывать все, что происходит на Земле.

Об этом пишет газета АВС.

Устройство должно быть установлено уже в этом году. Данный проектом занимаются ученые Университета Тасмании.

В рамках проекта Earth’s Black Box («Черный ящик Земли») деятели науки собираются установить до конца 2022 года специальный самописец. Он сможет фиксировать события, происходящие на Земле. Такая информацию понадобится в случае, если случится глобальная катастрофа, связанная с климатом.

Отмечается, что «черный ящик Земли» разместят на западном побережье острова Тасмания. Аппарат будет регистрировать изменение температуры воздуха и воды, уровня углекислого газа в атмосфере и иные показатели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Израиле ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить на автомобиле, который назвали Fish Operated Vehicle (FOV). В ходе эксперимента шесть золотых рыбок управляли машиной и ездили на ней по суше. По словам ученых, животные могут ориентироваться в комнате три на четыре метра.

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