В мире от COVID-19 умерло более 5 млн 496 человек

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 307 млн 976 тыс. 116 человек.

По данным SCMP на 10 января, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 496 тыс. 116 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 60 млн 74 тыс. 429 человека, на втором месте Индия — 35 млн 707 тыс. 727, затем идет Бразилия 22 млн 529 тыс. 183 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 666 тыс. 679 человек, умерло при этом 316 тыс. 904 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали об опасности бессимптомного заболевания коронавирусом.