В Орловской области могут отменить QR-коды с 15 января

QR-коды в Орловской области могут отменить с 15 января 2022. С соответствующей инициативой выступит губернатор Андрей Клычков.

В четверг, 13 января, состоится заседание регионального штаба по недопущению распространения и завоза коронавируса в Орловской области. Клычков рассказал в онлайн-эфире соцсетей, что в этот день и будет принято окончательное решение по данному вопросу.

Губернатор отметил, что при этом масочный режим в области сохраняется. И добавил, что в определенной степени QR-коды выполнили свою задачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура ответила на бойкот QR-кодов в Петербурге. В ведомстве рассказали, что QR-бойкот в Петербурге может обернуться уголовными делами.

Напомним, в Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости). Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января