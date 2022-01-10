«Кадиллак» и самосвал заблокировали проезд возле «Девяткино»

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ДТП у станции метро "Девяткино". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Иномарка и самосвал не смогли поделить дорогу у станции метро «Девяткино» и спровоцировало крупную пробку.

Авария случилась вечером понедельника, 10 января. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, «Кадиллак» и грузовик «притерлись» по середине проезжей части, перекрыв движение. Авария создала внушительную пробку. Автомобилисты решили выйти из ситуации путем объезда места ДТП по тротуару.

«Полностью перекрыли дорогу у станции метро девяткино. Но добрые муринцы сделали объезд по тротуару. Очень актуально, так как с кад съезд стоит», — написал автор записию.

К настоящему моменту дорожная ситуация разрешилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Культуры и Луначарского перевернулась легковушка. На место происшествия прибыла скорая.

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