Парень напился и сел за руль «чужого» каршеринга в Петербурге

22-летний парень под чужим аккаунтом воспользовался арендованным автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 11 января. Так, 10 января, утром, у дома №11 по улице Стойкости полиция остановила каршеринг. За рулем сидел молодой человек 1999 года рождения, который был явно пьян.

Оказалось, что полчаса назад мужчина сел за руль арендованного авто под чужим аккаунтом. Нарушителя пришлось отправить в отдел полиции. В отношении парня составлен административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Затем было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».