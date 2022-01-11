Парень напился и сел за руль «чужого» каршеринга в Петербурге

22-летний парень под чужим аккаунтом воспользовался арендованным автомобилем.
Оказалось, что полчаса назад мужчина сел за руль арендованного авто под чужим аккаунтом. Нарушителя пришлось отправить в отдел полиции. В отношении парня составлен административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Затем было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга ранним утром произошло очередное ДТП с каршерингом. Водитель арендованного авто скрылся с места аварии.