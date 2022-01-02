Каршеринг протаранил иномарку на Петергофском шоссе и скрылся

Каршеринг протаранил иномарку на Петергофском шоссе и скрылся
К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Санкт-Петербурга ранним утром произошло очередное ДТП с каршерингом. Водитель арендованного авто скрылся с места аварии.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 2 января, на пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа. Каршеринг Nissan протаранил красный Volkswagen, после чего скрылся, сообщили «Невские Новости».

Водитель красной иномарки получил травмы левой руки и ноги.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринговый автомобиль завершил аренду в рекламном щите на улице Академика Лебедева. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, транспортное средство вылетело за пределы проезжей части и уткнулось в конструкцию. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением на скользкой дороге.

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