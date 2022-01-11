В Центральном районе задержали женщину с амфетамином

В Центральном районе задержали женщину с амфетамином
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники полиции Центрального района Петербурга задержали женщину с партией наркотиков.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 10 января правоохранители у дома 3 по Большой Московской улице задержали женщина 1984 года рождения, у которой обнаружили и изъяли 294,6 грамма амфетамина.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч.3 ст. 228.1 ч.5 УК РФ. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец выкинул в мусоропровод 200 грамм наркотика при задержании. Задержанного доставили в отдел полиции, возбуждено административное производство.

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